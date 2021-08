Cette nouvelle tendance TikTok dont il vaut mieux se méfier

« Je ne vais pas mentir », a-t-il dit dans une vidéo TikTok. « C’était plutôt rafraîchissant. » Dave Ramirez est un créateur de contenu sur le réseau social TikTok. Le mois dernier, ses followers ont pu le voir goûter une grande lampée de miel… gelé, tout droit sortie d’une bouteille sur laquelle il appuyait vigoureusement. Outre l’aspect d’un dentifrice, que l’on pourrait qualifier de sucré, la vidéo a priori anodine a été aimée plus de 3 millions de fois, et la tendance a généré pas loin de 900 millions de vues.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais comme souvent sur les réseaux sociaux, elle s’est répandue comme un virus en temps de pandémie. Car très vite, d’autres influenceurs ont commencé à imiter Dave et à fabriquer leur propre mixture à base de sirop de maïs, de bubble tea ou, très intelligemment, de sauce piquante sriracha. Certains se sont même associés à des marques de confiseries pour proposer à leurs fans de nouvelles sucreries à placer au congélateur.

Une expérience pas si anodine

Mais attention. Manger du sucre, quelle que soit sa forme, et un contenu gelé comporte des risques et peut avoir des conséquences sur la santé. Sarah Rueven, une diététicienne à New York, a déclaré au New York Times que manger de grandes quantités de miel pouvait entraîner des maux d’estomac et des diarrhées. Par ailleurs, la consommation de miel pendant une longue période peut occasionner une prise de poids et des caries. Des effets secondaires loin d’être anodins et dont aucun créateur ne parle sur TikTok. Dave Ramirez, qui a environ 5,5 millions d’adeptes sur TikTok, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de lancer une tendance. C’est ballot.