Cette maman apprend à son fils de 5 ans à se protéger si un tireur se trouve dans son école (vidéo)

Le 24 mai dernier, les Américains apprenaient avec horreur qu’un jeune homme de 18 ans avait ouvert le feu dans une école d’Uvalde, dans le Texas. Le bilan, terrible, faisait état de 21 morts, dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans. Depuis dix ans, ce sont plus de 100 personnes qui ont perdu la vie à la suite de drames dans des établissements scolaires.

Certains parents ont donc décidé de prendre les choses en main et d’inculquer à leurs enfants les premiers gestes de base si un tireur se trouve dans leur école. C’est le cas d’une maman qui a publié sur TikTok les images de son cours théorique avec Weston, âgé de 5 ans seulement.

Un exercice plus vrai que nature

Sur la vidéo, la maman le met en conditions. « Un professeur appelle et dit : ceci n’est pas un exercice. Tout le monde doit aller dans un coin et rester calme et immobile : que fais-tu », lui demande-t-elle, et lui de répondre du tac-au-tac : « Je reste très calme et je m’assieds. »

Le petit garçon se dirige ensuite vers un coin de sa chambre avec son cartable Spiderman, qui n’est pas comme tous les autres. « Montre-moi comment tu utilises ton cartable pare-balles », demande sa mère. Weston se met alors accroupi et se protège avec son cartable devant le visage. Mais sa maman insiste : « Si ton instituteur te dit ‘Weston, tu n’as pas besoin de ton cartable. Va dans le coin’, que fais-tu ? ». À nouveau, Weston répond correctement, et indique qu’il en a besoin car il est pare-balles.

Une petite erreur

Mais le petit garçon fait tout de même une petite erreur. Lorsque sa maman lui demande comment il doit agir si le tireur est dans sa pièce et que la police demande si quelqu’un est là depuis l’extérieur, il répond qu’il doit dire « Je suis là ». Il est vite repris par sa mère, qui lui rappelle qu’il doit rester silencieux en la présence du tireur.

Enfin, elle lui demande où est-ce qu’il doit aller s’il a l’occasion de sortir du bâtiment. « Dehors », répond-il. « Où dehors ? », rétorque sa mère. « À la maison », tente Weston, avant que sa mère conclue : « Tu cours le plus loin possible, maman te trouvera. »