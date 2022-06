Cette explication peu ragoûtante qui va vous faire perdre toute envie de dormir nu

Pour certains, il est tout simplement impossible de s’endormir sans être totalement nu.e sous les draps. Une habitude qui pourrait changer, après avoir lu les conseils de cet expert du sommeil, prodigués sur TikTok.

« Alors voilà pourquoi vous ne devriez jamais dormir en tenue d’Adam et Eve : en moyenne, une personne pète 15 à 25 par jour, et ça arrive aussi pendant le sommeil », explique-t-il. « Une étude scientifique a prouvé que, à chaque fois que vous lâchez un gaz, vous pulvérisez une infime quantité de matières fécales. » Et quand ça arrive la nuit… ça arrive directement dans vos draps. « Beurk pour votre partenaire ! »

Des explications qui n’ont pas franchement convaincu les internautes. « Et alors ? Il suffit de laver ses draps régulièrement », répond un Tiktokeur. « Ouais, et toute la salle de bain en est recouverte, alors je vais aller dormir bien confortablement et simplement laver mes draps », ajoute un autre. « C’est pour ça que je ne dors que dans des couvertures marron ! », ironise un troisième.