Cet expert révèle les étages à absolument éviter quand on dort à l’hôtel

Voilà un conseil à garder à l’esprit si vous vous apprêtez à réserver vos prochaines vacances. Selon un expert en sécurité, il ne faut jamais séjourner dans une chambre située ailleurs qu’entre le deuxième et le quatrième étage. On vous explique.

Ancien militaire, Lloyd Figgins est aujourd’hui expert en matière de sécurité et risques en voyages. Interrogé par le Sun Online Travel, il a révélé ce qui constituait, selon lui, la zone la plus sûre d’un hôtel. Selon lui, mieux vaut séjourner entre le 2e et le 4e étage si l’on veut profiter de son voyage en toute sérénité.

« Le point le plus important qui est souvent négligé, c’est le risque d’incendie », explique Lloyd. « Lorsque vous arrivez à l’hôtel, vous pensez être en sécurité alors que vous êtes dans un environnement inconnu. Et si l’alarme incendie se déclenchait, que feriez-vous ? Où se trouve la sortie de secours ? » L’expert recommande donc une rapide exploration des lieux et des itinéraires de secours dès que l’on arrive à l’hôtel.

«Assurez-vous de rester entre le deuxième et le quatrième étage de l'hôtel, car l'échelle des pompiers dépasse rarement le quatrième étage », poursuit-il. Et de compléter : « Et tout ce qui est en dessous est ciblé par les cambrioleurs. »

Les hôtels, cible privilégiées des voleurs

D’après son expérience, Lloyd Figgins assure que les hôtels sont une cible très prisée des voleurs. « Ils savent que beaucoup de gens voyagent avec des objets de valeur. Et ils peuvent facilement se faire passer pour des voyageurs lambda à la réception et dans le hall de l’hôtel. Ils observent les personnes qui s’enregistrent et sont attentifs au numéro de chambre qui leur est attribué », détaille l’expert. « Une fois qu’ils voient cette personne sortir ou aller au restaurant, ils savent alors que la voie est libre. »