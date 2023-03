C’est quoi cet «avion de l’apocalypse» que les États-Unis ont fait venir en Europe?

Les États-Unis viennent de transférer un avion dans leur flotte Doomsday en Islande. Cet événement intervient quelques jours après que la Russie décide de suspendre le traité Start. Et ce n’est pas un hasard. Décryptage.

Mardi dernier, les États-Unis ont transféré un avion Boeing E-6B Mercury dans leur flotte « Doomsday », en Islande.

C’est ce qu’annonçait le commandement sur Twitter, ajoutant que « l’équipage a rencontré l’ambassadeur des États-Unis en Islande, Kerrin Patman, et d’autres responsables diplomatiques et militaires. »

Un « avion de l’apocalypse »

Le E-6B Mercury peut atteindre une vitesse de 981 km/h et est capable de monter à une altitude de 12,8 km. Il a été conçu comme un avion de commandement et de contrôle polyvalent spécialement en cas de conflit nucléaire. Il peut communiquer avec les navires et les autres engins de l’arsenal américain. Voilà pourquoi, il est aussi appelé l’« avion de l’apocalypse. »

Un message clair

La semaine dernière, le Kremlin annulait sa participation au nouveau traité START sur la réduction et la limitation des armes stratégiques offensives, en clair des armes nucléaires. Les États-Unis se sont indignés de la décision russe tandis que la Paris et Londres ont appelé Moscou à « revenir sur sa décision irréfléchie » et à « faire preuve de responsabilité ». Le timing de ce transfert d’avion semble tout choisi. Il s’agit d’un message clair de la part des États-Unis : notre riposte est prête en cas de menace importante de la part de la Russie.

