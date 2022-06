Ces scientifiques assurent avoir repéré le signal d’une civilisation extraterrestre

Les scientifiques de l’université de Pékin auraient trouvé « plusieurs traces possibles de civilisation extraterrestre », selon un rapport publié mardi dans Science and Technology Daily, le journal officiel du ministère des Sciences et des Technologies. Quelques heures après sa diffusion, l’article initial a toutefois été supprimé.

Une hypothèse à confirmer

Ces signaux ont été détectés grâce au télescope géant FAST et son ouverture sphérique de 500 mètres. Baptisé « Sky Eye », c’est le plus grand télescope au monde. Il est capable d’identifier des ondes et signaux radio dans les galaxies très lointaines. Ainsi, il a pour mission d’observer les exoplanètes et de chercher des traces de vie extraterrestres. Et il semblerait que ce soit mission accomplie !

En effet, le cosmologue Zhang Tongjie (surnommé en Chine « le meilleur chasseur d’alien ») a déclaré que son équipe avait détecté deux groupes de signaux suspectés de provenir d’une intelligence extraterrestre. FAST a identifié « plusieurs signaux électromagnétiques à bande étroite qui diffèrent de ceux capturés par le passé », décrit-il dans son rapport. Ceux-ci avaient été capturés en 2019 et ont été analysés cette année. Le groupe de chercheurs mène aujourd’hui une enquête approfondie pour identifier la nature précise de ces signaux.

Mais il ne faut pas s’emballer, prévient Zhang Tongjie, dans la mesure où il y a de grandes probabilités qu’il s’agisse seulement d’interférences radio. « La possibilité que ce signal soit une sorte d’interférence radio est très élevée », note-t-il dans son rapport. « Cette possibilité doit être analysée et écartée. Et cela peut être un long processus ».