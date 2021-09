Ces nouvelles fonctionnalités qui vont changer notre utilisation des réseaux sociaux

L’épingle de TikTok

Le réseau social chinois ne cesse de tester de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Si TikTok permet enfin de rassembler plusieurs vidéos sous un même chapitre sur leur profil, la plateforme souhaite visiblement développer l’option. D’après plusieurs internautes, TikTok a lancé une nouvelle option, encore en phase de test, qui permettra d’épingler jusqu’à trois vidéos de son choix au début de ses contenus sur sa page de profil. Une nouvelle manière pour les créateurs de contenus de développer leur stratégie sur le réseau social en mettant en avant leurs créations préférées.

Alors que la saison des fêtes pointe le bout de son nez, cette nouvelle option pourrait s’avérer utile pour les marques et leurs collaborations avec les différents influenceurs de la plateforme pour mieux afficher les vidéos TikTok promotionnelles.

Pour le moment, le géant chinois n’a pas indiqué quels étaient les pays et le nombre d’utilisateurs concernés par ce test.

Twitter lance Sujets

Les Américains connaissent déjà les Sujets sous le nom de Topics depuis fin 2019. En France, Twitter vient de dévoiler le lancement de cette fonctionnalité qui pourra changer la manière dont les utilisateurs participent aux conversations sur la plateforme. Dès à présent, les internautes peuvent choisir plusieurs sujets pour « suivre plus facilement leurs intérêts et les choses qu’ils aiment », a expliqué Twitter.

Parmi les Sujets déjà proposés sur la plateforme, on retrouve, entre autres, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sans oublier des stars comme Kylian Mbappé et l’actrice Zendaya ou encore des programmes télévisés comme Koh-Lanta. Les thématiques sur les univers des mangas, du gaming et sur la K-pop en font également partie.

La fonctionnalité « Sujets » leur permettra de voir plus de contenus sur les thématiques choisies directement sur leur fil d’actualité. Un moyen pour favoriser les échanges entre utilisateurs partageant les mêmes centres d’intérêt et ainsi éviter de recevoir des commentaires haineux de la part d’autres utilisateurs ou des fameux « trolls ». « Lorsqu’une personne choisit de suivre un Sujet, qu’il s’agisse de son groupe préféré, d’une équipe sportive ou même d’une ville, elle voit apparaître dans sa timeline les Tweets de toute une série de comptes qui sont des experts, des fans ou qui ont simplement tendance à parler beaucoup de cette thématique sur Twitter. »

En plus de l’anglais et du français, les Sujets sont disponibles en japonais, espagnol, portugais, arabe, coréen indonésien, turc, russe et hindi, aussi bien sur iOS que sur Android et sur la version web de Twitter.

Pinterest facilite le partage de story sur Instagram et Facebook

Peu connu, le format story de Pinterest, Idea Pins, pourra enfin s’exporter sur les autres réseaux sociaux. La plateforme a annoncé vouloir améliorer son système de partage en incluant les plateformes Instagram et Facebook.

L’occasion pour les utilisateurs de Pinterest de toucher un public plus large sur les deux réseaux sociaux les plus prisés des internautes. Les vidéos partagées contiendront le watermark de Pinterest, ce qui pourrait ne pas plaire aux deux plateformes alors qu’Instagram avait clairement signalé ne plus mettre en avant les vidéos avec le logo de TikTok dans son onglet Reels.

Si la fonctionnalité a été dévoilée, elle n’est pour le moment qu’au stade de test et n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de Pinterest.