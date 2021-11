Ces Français vivent dans un village sans rues ni numéros: «Les coursiers ont du mal à trouver les bons destinataires»

La maire d’un petit village de 430 habitants souhaite imposer des noms de rues et des numéros à chaque habitation. Et ça ne plaît pas à tout le monde.

Dans ce petit village de 430 habitants, situé entre Limoges et Clermont-Ferrand en France, on tient à garder une tradition qui entraîne pourtant de nombreux désagréments. Effectivement, Faux-La-Montagne est l’un des derniers villages de France à s’opposer à l’introduction des noms de rues et des numéros de maison, indique Sudinfo.

Mais cette particularité est sur le point de changer pour ce village. « Avant, on avait un facteur attitré qui savait où chacun habitait », explique la maire Catherine Moulin à BFMTV. « Mais maintenant, le facteur change en un clin d’œil. De plus, les coursiers avec des colis, dont le nombre augmente rapidement, ont du mal à trouver les bons destinataires. »

Un projet qui ne plaît pas à tout le monde

Mais il y a également d’autres raisons. « Le problème ce n’est pas forcément l’accès des pompiers parce qu’ils connaissent bien le territoire. C’est plus pour les ambulances privées », explique le maire. Et bientôt, chaque maison du village aura la possibilité de se connecter à la fibre optique qui nécessite une adresse administrative avec un nom de rue et un numéro de maison.

La maire veut donc changer les choses mais certains habitants sont réfractaires. « Quand le facteur nous demande où habite untel on lui indique. Je trouve que nous n’avons pas besoin de nous urbaniser. Les noms de rue ça fait urbain. », explique par exemple une habitante. Si le changement est en marche, il est encore loin d’être acquis.