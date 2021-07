Ces deux soeurs risquent de devenir orphelines quatre ans après avoir perdu leur papa

Une véritable tragédie touche une famille originaire de Rotherham, en Angleterre. John, le père de famille, est décédé il y a quatre ans d’une maladie dont il souffrait depuis l’âge de 18 ans. Le papa s’en est allé alors qu’il était âgé de 37 ans. Il laissa derrière lui une femme, et deux petites filles.

Helen, la mère de Kairen (5) et Annalise (8), vit dans la peur de rendre ses filles orphelines. La maman a en effet appris qu’elle était atteinte d’un cancer en phase terminale. Ce dernier a été diagnostiqué au niveau de l’appendice, et s’est depuis propagé dans tout son corps. La maladie est malheureusement inopérable…

Une collecte de fonds

La technicienne en informatique de 44 ans déplore cette triste situation auprès du Yorkshire Post : « Ils m’ont dit que c’était en phase terminale. Je suis en colère car je me demande quel aurait été le résultat s’il avait été repéré et traité plus tôt. Mes premières pensées n’étaient pas pour moi, mais pour mes filles et ce qui allait leur arriver ».

Les amis et la famille d’Helen, Kairen et Annalise se mobilisent pour leur venir en aide. Une récolte de fonds a été mise en place sur le site GoFundMe. À l’heure d’écrire ces quelques lignes, plus de 20.000 euros ont été collectés. « Tout l’argent ira aux filles et à leur avenir », remercie leur maman.