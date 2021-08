Certains magasins français proposent des réductions pour les personnes vaccinées

Certaines enseignes du centre commercial Polygone Riviera en France proposent depuis deux semaines des réductions pour les personnes vaccinées. À l’entrée du centre, on peut lire « Bénéficiez de remises dans vos enseignes sur présentation de votre justificatif sanitaire », rapporte Sudinfo.

L’opération éphémère, qui durera jusqu’à dimanche, reçoit un accueil mitigé. Dans les commentaires, certains trouvent cela « ridicule et honteux ». D’autres appellent au boycott, D’autres encore, ne souhaitent plus s’y rendre, « une raison supplémentaire de ne pas y aller ». Même certaines personnes vaccinées trouvent cela injuste : « Je suis vacciné et c’est honteux », peut-on lire sur les réseaux sociaux.