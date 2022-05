Ce pays va offrir un instrument de musique à tous les enfants entre 3 et 16 ans

La musique est sacrée au Pays de Galles et possède une place de choix dans sa culture folklorique. Tant et si bien que le gouvernement a décidé d’offrir un instrument de musique àà tous les enfants âgés de 3 à 16 ans, avec que l’argent ne constitue jamais un frein à la culture.

Le gouvernement gallois a décidé de débloquer 5,3 millions d’euros pour faire découvrir la musique aux enfants. En effet, tous les enfants âgés entre 3 et 16 ans pourront recevoir un instrument gratuitement, et ce n’est pas tout: ils pourront également suivre des cours spécialisés dès la rentrée prochaine.

«« Que nous soyons nés ici ou que nous vivions au Pays de Galles, la musique a eu une forte influence sur toutes nos vies. La musique a été et continue d’être l’un des moyens les plus inclusifs de communiquer et de célébrer notre culture et notre langue », a déclaré Jérémy Miles, ministre gallois de l’Education.

Le National Music Service a donc pour but de favoriser l’accès à la musique, quelles que soient les origines et le milieu socio-culturel des enfants. «Investir dans l’achat d’instruments permettra qu’aucun jeune au Pays de Galles ne s’en passe, alors qu’il n’a peut-être pas les moyens d’en acheter un», complète Mark Drakeford.

A la rentrée prochaine, une demi-session de cours d’initation à l’instrument qu’ils ont choisi sera proposée chaque semaine aux enfants. En secondaires, ce sera auprès de musiciens confirmés que les élèves pourront progresser.

Toujours dans le cadre de ce large plan, le gouvernement a créé une bibliothèque regroupant tous les instruments de musique et des enregistrements numériques, accessibles gratuitement.