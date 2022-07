Ce pays est l’un des rares à être négatif en matière d’émissions de CO2

« Les petites îles et les États côtiers de faible altitude dans les Caraïbes sont particulièrement vulnérables à ce qui représente sans doute le défi le plus important auquel le monde ait à faire face actuellement : la crise climatique », a déclaré M. Guterres en ouvrant le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à Paramaribo, au Surinam, qui se déroule jusqu’à mardi.

« Les Caraïbes sont en première ligne de l’urgence climatique mondiale », a-t-il relevé, réclamant des actions urgentes pour réduire les émissions de CO2 et la confection de « solutions » car « nous n’avons pas de temps à perdre ».

« Leader dans la protection de la biodiversité »

Sur Twitter, il a relevé que le Surinam était « l’un des rares pays à être négatif » en matière d’émissions de CO2 « et un leader dans la protection de la biodiversité. Un exemple pour la population, pour la prospérité et pour notre planète ».

Par ailleurs, concernant l’endettement qui a gonflé du fait de la pandémie de Covid-19 et des conséquences de la récente invasion de l’Ukraine par la Russie, M. Guterres a estimé nécessaire « un assouplissement immédiat pour les pays en développement dont la dette arrive à échéance ».

Selon lui, cela doit passer par une réforme du système financier pour pouvoir garantir un « accès au financement » à des pays en développement ainsi que par une renégociation de ces dettes souveraines.