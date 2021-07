Ce papa se réveille avec 20 ans de sa vie effacés: «Il n’avait aucune idée de qui j’étais»

Daniel Porter s’est réveillé un beau matin de juillet 2020 en pensant qu’il avait 16 ans et qu’il devait se rendre à l’école. Ce papa américain de 36 ans avait effacé 20 ans de sa vie et s’est retrouvé face à son épouse, médusée de constater son comportement.

Les faits se sont passés en juillet 2020. Un matin, Daniel s’est réveillé en étant persuadé qu’il devait se rendre à l’école. Son épouse, Ruth, 37 ans, l’a questionné et a rapidement conclu qu’il se pensait dans les années 90. Il aurait ainsi oublié 20 ans de souvenirs, dont son mariage et la naissance de sa fille. C’est ce que l’on peut lire sur le site du Mirror.

« Il s’est réveillé un matin et n’avait aucune idée de qui j’étais ni où il était. Il était très confus. Je pouvais dire qu’il ne reconnaissait pas la pièce. Il pensait qu’il était soit saoul et rentré chez lui avec une femme, soit qu’il avait été kidnappé. Je l’ai aidé à s’habiller et il a pensé que je le mettais dans les vêtements de mon mari qui allait rentrer à la maison d’une minute à l’autre. Heureusement, nous étions dans la ferme de ses parents pour qu’ils puissent confirmer que j’étais sa femme et il les croyait mais il ne savait pas qu’il avait une fille et il avait peur de nos chiens », a expliqué Ruth, son épouse.

Tout recommencer

Daniel Porter, qui est audioprothésiste, a dû abandonner son travail car il n’avait pas seulement oublié des souvenirs tels que la rencontre avec sa femme ou leur mariage, il avait également oublié tout ce qu’il avait appris pendant ses études.

Il a passé des examens médicaux afin de déterminer les causes de cette amnésie soudaine. Le couple a ainsi découvert que Daniel avait souffert d’amnésie globale transitoire, c’est-à-dire une interruption soudaine et temporaire de la mémoire à court terme. Les médecins leur ont expliqué que la mémoire de Daniel devait revenir dans les 24 heures.

La cause de cette amnésie serait un enchaînement d’événements marquants dans la vie de Daniel, comme la perte de son emploi, la vente de leur maison et des problèmes médicaux.