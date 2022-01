Ce couple «choisit d’attraper la Covid» puis se rend dans une manifestation contre le pass vaccinal

Comme tous les jours de la semaine, les fans de Yann Barthès et de « Quotidien » étaient devant TMC ce 10 janvier. Dans la séquence, le « 20h15 Express », Azzedine Ahmed-Chaouch, s’est rendu dans une manifestation parisienne, contre le projet de pass vaccinal.

Le journaliste a interrogé un jeune couple, qui, après quelques secondes d’interview, révèle avoir le coronavirus ! « On est vaccinés, mais pour l’instant, on a la Covid », lance la jeune femme, qui précise avoir la variant Omicron. Son compagnon explique alors avoir fait exprès d’attraper le Covid-19 : « On a choisi d’avoir la Covid (…) J’avais un ami qui avait la Covid, j’ai bu dans son verre. »

Une séquence qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, notamment car l’homme, avant d’être interrogé, ne portait pas son masque, souligne Sudinfo. « Au-delà de leur bêtise crasse, c’est ce qu’on appelle mise en danger de la vie d’autrui, non ? » ou encore « Put*** les champions… Ils ont la Covid et vont tranquillement dans les foules », peut-on lire dans les réactions sur Twitter.