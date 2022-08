Ce concours de mulets pour enfants fait ravage aux États-Unis

Le Championnat américain de mulet 2022 oppose 25 jeunes enfants qui espèrent remporter la première place. Ce vendredi, les jurés départageront les candidats, qui étaient au départ 600, et décideront qui a le plus beau mulet.

Emmitt Bailey, surnommé « Mullet Boy », a déclaré à la chaîne WEAU de NBC, qu’il avait passé l’année dernière à perfectionner son look, après avoir manqué la date limite de participation au concours l’année dernière. Son papa est l’un de ses plus grand supporter et est très fier de voir son fils faire partie de la sélection en lice pour le premier prix.

Ph. mulletchamp.com

Un prix conséquent

Et il ne s’agit pas de n’importe quel prix ! Car même si pour participer il faut verser 10 dollars pour soutenir la Michigan Wig Foundation pour les enfants (une association de perruque pour enfant), le premier prix s’élève à 2500 dollars ! Une somme qu’espère remporter « Mullet Boy » pour acheter un kart, rapporte The New York Post.

Ph. mulletchamp.com

Selon le site Internet, le « Mullet Championships » a débuté en 2020 par une compétition pour adultes, organisée localement dans le Michigan. Devenu un concours national, le concours s’est élargi pour inclure des catégories distinctes pour les enfants, les adolescents et une « division ouverte », pour les hommes et les femmes âgés de 19 ans et plus.