Ce clavier permettant d’écrire dix fois plus vite que la moyenne débarque sur le marché

Réussir à écrire jusqu'à 500 mots à la minute, c'est réaliser une performance deux fois plus impressionnante que ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, lorsqu'on est un expert, avec un clavier classique. C'est aussi et surtout la promesse de taper quasiment 10 fois plus vite qu'un individu lambda.

Le fait de taper du texte à une vitesse record peut s'avérer particulièrement intéressant dans certains domaines, à commencer par celui du codage et de la programmation. Un autre usage où la vitesse de frappe peut être utile, ce sont les jeux vidéo où les combinaisons classiques au clavier peuvent ici être théoriquement jouées en accéléré.

Rien d’un clavier classique

L'invention de CharaChorder ne se présente pas comme un clavier classique, mais sur la forme de deux modules, un sous chaque main, disposant chacun de 9 petits joysticks, chacun pouvant basculer dans quatre directions différentes. Cela offre un nombre de combinaisons impressionnant. L'idée derrière cette innovation est d'écrire un texte mot après mot et non plus lettre après lettre. Cela passe par des accords réalisés en appuyant simultanément sur plusieurs touches. Il est même envisageable de créer des raccourcis pour que certaines combinaisons aboutissent directement à un mot ou une phrase type. Cela demande évidemment beaucoup de pratique, mais le résultat peut être réellement bluffant. A noter que cette solution convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Clavier nouvelle génération

Les responsables de CharaChorder rappellent que le clavier QWERTY a été inventé au XIXe siècle, avant même le développement de l'électricité, et qu'il serait donc temps de faire évoluer le concept. Cette nouvelle génération de "clavier" est proposée à 249,99 dollars et est compatible avec l'ensemble des systèmes d'exploitation et qu'il est dans l'absolu compatible avec n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.

La startup propose aussi à son catalogue CharaChorder Lite, une version un peu plus classique d'un clavier, sous la forme qu'on lui connait, mais qui permet là encore de taper rapidement un mot en appuyant en même temps sur plusieurs touches. Celui-ci est commercialisé à 199,99 dollars.