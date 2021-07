Becca, nageuse paralympique, renonce aux Jeux de Tokyo car on interdit à sa maman de l’accompagner

Becca Meyers, une nageuse paralympique américaine, sourde et aveugle, a été contrainte de renoncer à sa participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo cet été, suite au refus du comité américain de laisser sa mère l’accompagner en tant qu’assistante personnelle de soin, en raison du contexte sanitaire. Une condition pourtant indispensable à la nageuse de 26 ans, qui compte déjà six médailles olympiques, pour performer.

« Le comité américain olympique et paralympique a refusé d’accéder à une requête raisonnable et essentielle pour que je performe à Tokyo, en tant qu’athlète sourde et aveugle, en me disant à plusieurs reprises que je n’avais pas besoin d’assistante personnelle ’en qui j’ai confiance’ parce qu’il y aura une seule assistante dans le staff capable de me porter assistance à moi ainsi qu’aux 33 autres nageurs paralympiques. Le comité m’a accordé cette aide personnelle (ma mère) lors de chacun de mes grands rendez-vous internationaux depuis 2017, mais cette fois c’est différent. Avec le Covid, il y a de nouvelles mesures sanitaires avec des limites concernant les personnes ’non-essentielles’ dans le staff sur place. Des mesures de bon droit, donc, mais une aide personnelle en qui j’ai confiance est essentielle pour donner le meilleur de moi-même », s’est offusqué Becca Meyers sur son compte Twitter.

« Pourquoi, en 2021, en tant que personne handicapée, je dois toujours me battre pour mes droits ? Je parle pour les futures générations d’athlètes paralympiques dans l’espoir qu’ils n’aient jamais à expérimenter la douleur que je traverse actuellement. C’en est trop », a-t-elle conclu.