Avec les Super Follows, Twitter lance les abonnements payants

Twitter a bien choisi son timing pour tester son nouvel outil. Alors qu’OnlyFans avait annoncé l’arrêt des contenus explicites sur sa plateforme, le réseau social du petit oiseau bleu a finalement lancé les premiers tests pour des abonnements payants, a-t-on appris sur le blog officiel.

Des abonnements de 3 à 10 $ par mois

Avec « Super Follows », les utilisateurs de la plateforme peuvent choisir de payer pour accéder à des contenus exclusifs. Les abonnements vont de 2,99 dollars à 9,99 dollars par mois en passant par la plateforme de paiement Stripe. D’après Twitter, les utilisateurs ayant le Super Follow pourront empocher 97 % des recettes après les taxes prises par Apple ou Google et Twitter. Le réseau social a tout de même précisé que ce nombre pourra passer à 80 % si les revenus totaux récoltés atteignent le palier des 50.000 dollars. Une nouvelle manière pour les influenceurs et créateurs de contenus de capitaliser sur leur activité en ligne.

Une option qui n’est pas accessible à tous

Pour l’instant, seule une poignée d’utilisateurs sont concernés par ce test, la fonctionnalité n’étant déployée qu’en Amérique du nord et sous iOS. Twitter avait dévoilé les Super Follows en février 2021. Jusqu’à présent, le réseau social n’a pas indiqué de date précise pour un lancement officiel, mais devrait étendre le test à plus de pays ainsi que sur l’application sous Android et sur le site web.

L’option des Super Follows n’est accessible que pour les comptes ayant au moins 10.000 abonnés, aux utilisateurs ayant au moins 18 ans, ayant tweeté 25 fois durant les 30 derniers jours et résidant aux États-Unis. Des conditions souvent demandées sur les autres plateformes pour pouvoir gagner de l’argent. Sur TikTok, seuls les utilisateurs ayant plus de 10.000 abonnés peuvent prétendre au fonds des créateurs.

Ces derniers temps, les réseaux sociaux ont multiplié les moyens pour faire gagner de l’argent à leurs utilisateurs. Entre TikTok, YouTube, Twitter a dévoilé de nombreuses fonctionnalités comme le Tip Jar, pour donner des pourboires à leurs créateurs préférés ou encore un nouveau bouton sur les profils pour proposer de s’abonner directement aux newsletters, sans oublier les salons audio payants avec Spaces.