Au moins 26 morts dans un grave accident de la route dans l’ouest de l’Ukraine

Au moins 2§ personnes ont été tuées dans un grave accident de la circulation dans l’ouest de l’Ukraine dans la collision entre un poids-lourd, un bus et un camion-citerne à proximité du village de Sitne, selon la police de la région de Rivne.

« Au total, 26 personnes sont décédées – 24 passagers et deux chauffeurs –, et 12 autres blessées dont le chauffeur du camion-citerne », a annoncé la police sur sa chaîne Telegram, accompagnant le communiqué d’une photo de cadavres floutés alignés le long d’une route.

Au moment de l’accident, dans la région de Rivne, « il y avait 34 passagers et un conducteur » dans un bus « qui se rendait en Pologne », a indiqué la même source, sans préciser si ces personnes fuyaient les combats entre armées ukrainienne et russe, concentrés dans l’est. La police, les secouristes et les experts médico-légaux « achèvent l’inspection des lieux », a ajouté la police. Trois personnes n’ont toujours pas pu être identifiées, selon cette source.

Mardi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait évoqué dans son intervention quotidienne aux Ukrainiens « un accident de la route terrible ». « Un bus, une voiture et un camion-citerne se sont rentrés dedans », avait-il déclaré dans une vidéo diffusée sur Telegram, parlant de « 17 morts » et adressant ses condoléances aux proches des victimes.