Au bord de la mort en randonnée, cette famille tente de joindre ses proches sans succès

Nous vous en parlions en août dernier. À l’époque, nous relations le décès « mystérieux » d’un couple et de leur enfant d’un an lors d’une randonnée dans le parc national de Sierra, près de Yosemite. Aujourd’hui, nous connaissons enfin les raisons du décès de la famille. Plus de 30 organismes ont travaillé sur ces décès et leur verdict est clair. La famille est morte de déshydratation et d’hyperthermie. Une piste déjà avancée par un proche du couple l’année dernière. « Il faisait très chaud et ils avaient le bébé avec eux, c’était impossible qu’ils sont partis pour une randonnée de nuit ».

Il faisait en effet 43ºC ce jour-là. Les enquêteurs ont également découvert qu’un incendie avait ravagé la végétation avoisinante, empêchant la famille de trouver un abri. Les données du téléphone portable du père de famille ont également permis de détailler cette thèse. D’après la presse américaine, le couple aurait tenté de contacter une connaissance en expliquant qu’ils n’avaient « plus d’eau » et que le bébé « surchauffait ». Ils ont également appelé cinq personnes entre 12h09 et 12h35. Sans succès. Perdus au milieu de la nature, les parents n’avaient pas de réseau et leur appel à l’aide n’a donc pas été entendu.

Un expert interrogé par les enquêteurs a indiqué que le couple ne transportait largement pas assez d’eau pour une randonnée dans de telles conditions. L’enquête a donc conclu qu’une chaleur extrême et « une cascade de choix désastreux » ont précipité le décès de la famille.