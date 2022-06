Au 100e jour de guerre en Ukraine, la Russie s’acharne sur le Donbass

L’invasion de l’Ukraine par la Russie atteint vendredi son 100e jour, une offensive qui a permis à Moscou de s’emparer de 20% du territoire ukrainien et qui se concentre sur la région du Donbass (est) et sa ville stratégique de Severodonetsk.

«Nous avons rencontré quelques succès dans la bataille pour Severodonetsk. Mais il est encore trop tôt. C’est la zone la plus difficile actuellement», a indiqué jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, évoquant une situation similaire aux alentours notamment à Lyssytchansk et à Bakhmout.

Concernant la région du Donbass dans son ensemble, il a indiqué que la situation n’avait pas «changé de manière significative dans la journée». Il avait fait savoir un peu plus tôt que la situation dans l’est était «vraiment difficile. Nous perdons de 60 à 100 soldats par jour, tués au combat, et quelque 500 sont blessés».

Un cinquième de l’Ukraine sous contrôle russe

Severodonetsk, capitale administrative de la région, est «occupée à 80%» par les forces russes et les combats font rage dans les rues, selon le gouverneur de la région de Lougansk Serguiï Gaïdaï.

Les forces russes contrôlent actuellement «environ 20%» du territoire ukrainien, soit près de 125.000 km2, a indiqué jeudi le président ukrainien.

Avant l’invasion, les forces russes ou prorusses y contrôlaient 43.000 km2, depuis l’annexion de la Crimée et la prise d’un tiers du Donbass en 2014. Depuis le 24 février, elles ont notamment avancé dans l’est et au sud, le long des mers Noire et d’Azov, contrôlant désormais un corridor côtier stratégique reliant l’est russe à la Crimée.

L’Ukraine attend des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, en espérant que cela change le rapport de force sur le terrain.

La Russie a affirmé jeudi avoir stoppé l’afflux de «mercenaires» étrangers voulant combattre aux côtés de l’armée de Kiev, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines. Selon le ministère russe de la Défense, le nombre de combattants étrangers a été «quasiment divisé par deux», passant de 6.600 à 3.500, et un «grand nombre» d’entre eux «préfèrent quitter» le pays «le plus rapidement possible».

Des lignes de chemin de fer dans la région de Lviv (ouest), où arrivent notamment les armes livrées à l’Ukraine par les pays occidentaux, aide dénoncée par Moscou, ont été bombardées.

Dans le sud, les Ukrainiens s’inquiètent d’une possible annexion des régions conquises par les forces russes, Moscou évoquant des référendums dès juillet.

Nouvelles sanctions

Sur le plan diplomatique, les pays de l’UE ont approuvé jeudi un sixième paquet de sanctions contre Moscou incluant un embargo, avec des exemptions, sur les achats de pétrole mais renoncé à inscrire sur la liste noire le chef de l’Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, sous la pression de la Hongrie.

«Les consommateurs européens seront les premiers à souffrir de cette décision. Non seulement les prix du pétrole mais aussi ceux des produits pétroliers augmenteront. Je n’exclus pas qu’il y ait un grand déficit de produits pétroliers dans l’UE», a déclaré le vice-Premier ministre russe chargé de l’Energie Alexandre Novak.