Attention, si vous prenez le volant: une nouvelle arnaque fait de nombreuses victimes sur les routes de vacances

Dans le sud de la France et en Espagne, des escrocs ont mis au point une nouvelle technique pour voler des effets personnels à leurs victimes. Le nombre de cas constatés par les autorités augmente, et la police catalane a tenu à avertir les automobilistes de cette arnaque.

Depuis quelques semaines, une nouvelle arnaque fait des ravages sur les routes de vacances. À bord d’un véhicule, des escrocs vous signalent un problème à la roue arrière et vous invitent à vous ranger sur la bande d’arrêt d’urgence afin de vous venir en aide. Une fois que c’est chose faite, un individu vient vous prêter main-forte avec le soi-disant pneu défectueux.

Mais dans le même temps, son complice se faufile jusqu’à l’avant de la voiture discrètement, et il a alors tout le loisir de récupérer votre sac à main, votre téléphone, ou tout autre objet de valeur situé à l’avant. L’escroc n’a plus qu’à vous dire qu’il a dû se tromper, retourner à son véhicule et s’échapper comme si de rien n’était.

La prudence de mise

« Nous avons arrêté à Reus un homme ayant déjà fait l’objet de 106 condamnations pour des infractions similaires. Il faisait partie d’un groupe qui, depuis le mois de juin, pillait des véhicules sur l’autoroute AP-7 en utilisant la méthode du pneu crevé », indique la police catalane sur son compte Twitter, avec une vidéo du modus operandi.

Une variante de cette arnaque existe d’ailleurs, puisque certains escrocs vont même jusqu’à volontairement crever votre pneu lorsque votre voiture est en stationnement et que vous n’êtes pas à proximité. Ils attendent ensuite votre retour, vous proposent de l'aide pendant qu’un autre complice est à nouveau à l’avant du véhicule pour voler tout ce qu’il peut. Ils demandent également parfois un dédommagement pour l’aide, vous poussent à prendre la direction d’un distributeur automatique et profitent de votre absence pour dérober des biens dans le véhicule.

Une seule solution pour éviter de se faire piller : appeler le garagiste et refuser l’aide d’inconnus si votre pneu est crevé.