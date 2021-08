Attention si vous faites vos courses en France, on annonce du changement dès mardi: «On va devoir aller ailleurs»

Selon les informations de la Voix du Nord et de Sudinfo, l’arrêté préfectoral est tombé vendredi. À partir de mardi, pour pouvoir entrer dans 19 centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés le département du Nord, comme celui d’Auchan Petite-Forêt, il faudra montrer son pass sanitaire !

Les habitués du centre commercial ne semblent pas tous être au courant de cette nouvelle mesure : « Je suis vaccinée mais je dois attendre encore deux semaines pour obtenir mon pass. Je vais devoir changer de supermarché en attendant, tant pis… », explique Monique à nos confrères.

Cédric, également un client de ce centre commercial, a du mal à digérer la nouvelle : « On n’est pas vaccinés, on ne veut pas l’être et cette mesure nous exaspère. On a toujours fait nos courses ici, mais on va devoir aller dans un autre supermarché, plus petit, pour échapper à cette restriction. On vient une dernière fois, mais après c’est terminé. On ne va pas se faire vacciner pour faire des courses », témoigne-t-il.