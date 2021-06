Archie, 5 ans, évincé de son club de foot car «il n’est pas assez bon»

À cinq ans, Archie est revenu en pleurs de son dernier entraînement de football. Et pour cause, son équipe locale a décidé qu’elle ferait sans lui pour la saison prochaine. Une décision qui révolte sa maman : « c’est dégoûtant de les rejeter à cet âge-là », déplore-t-elle.

Régulièrement, aux quatre coins du monde, des enfants sont « interdits » de jouer au foot car ils ne répondent pas aux attentes. Des décisions qui blessent forcément les parents et qui font polémique. On est évidemment en droit de se demander s’il est normal de juger des joueurs sur leurs qualités, lorsqu’ils sont enfants et qu’ils évoluent à un niveau local.

C’est dans le cadre-là que Lindsey, une Anglaise de 38 ans, a poussé un coup de gueule auprès des tabloïds britanniques. Son fils Archie a en effet appris au début du mois qu’il n’était pas assez bon pour s’inscrire au Deeping Rangers FC, club qui évolue dans la United Counties League Premier Division North, le 9e échelon national.

« Impossible de juger à cet âge-là »

Archie est revenu en pleurs après avoir appris la nouvelle. « C’est dégoûtant de les rejeter à cet age-là. Il a cinq ans et le football doit être fun. Archie est un bon footballeur, mais comme ils n’ont que deux équipes de 10 et qu’ils ne peuvent pas le prendre, et maintenant il pense qu’il n’est pas assez bon ».

Du côté du club de football en question, on regrette cette sortie et on précise que les places sont forcément limitées et que les équipes sont déjà complètes.

Une explication qui ne convint Lindsey : « On ne peut pas juger du talent à cet âge-là. Et on parle d’enfants qui passent leurs journées devant des ordinateurs. Comment les pousser à sortir dans ces conditions ? », se demande-t-elle.