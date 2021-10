Après son décès, le frère d’une ancienne gagnante de l’EuroMillions raconte comment cet argent l’a «détruite»

Il y a huit ans, Margaret Loughrey a remporté le jackpot de 27 millions de livres sterling (31,4 millions €) à l’Euromillions. Malheureusement, l’Irlandaise est décédée il y a quelques semaines. La police a déclaré que la mort de Margaret n’était pas considérée comme suspecte. C’est ce jeudi 2 septembre vers 10h30 du matin que les services d’urgence ont été appelés dans la maison de Margaret, en Irlande du Nord.

« La police a été informée de la mort subite d’une femme dans le quartier de Ballycolman Lane à Strabane le jeudi 2 septembre », a déclaré un porte-parole de la police d’Irlande du Nord.

« Cela a failli ruiner notre famille »

Son frère raconte le destin tragique de Margaret, lui qui avait été le premier à apprendre le fabuleux gain qu’elle avait remporté. « J’ai directement dit au reste de la famille que ce n’était pas bon pour elle. Cela a failli ruiner notre famille », explique-t-il. L’Irlandaise semble ne s’être jamais remise du décès de son père, lorsqu’elle était adolescente.

Quelques semaines après avoir remporté son gain, Margaret aurait coupé les ponts avec sa famille, comme le raconte son frère : « Elle nous a offert un million d’euros avant de nous chasser de sa vie. Elle ne voulait plus de nous, mais elle voulait s’assurer que nous irions bien. »

Quelque temps après avoir remporté le jackpot, Margaret avait avoué que cette victoire avait « détruit » sa vie, indique Sudinfo. En 2019, soit six ans après avoir reçu ses gains, il ne lui restait déjà plus que cinq millions de livres sur les 27. Elle a expliqué qu’elle avait été victime de nombreux vols dans les colonnes de Irish News. « Je n’aurai jamais la paix tant que je vivrai. Même s’il ne me restait plus un centime, je ne l’aurais pas. Je regrette d’avoir gagné à la loterie. Bien sûr que oui, j’étais une personne heureuse avant. Je suis un être humain et tout ce que cela a fait, c’est détruire ma vie », expliquait Margaret.