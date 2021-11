Amoureuse d’un détenu qu’elle n’a jamais vu, elle se confie

Britnee et Michael vivent une histoire d’amour peu commune. Comme beaucoup, ils se sont rencontrés sur une appli. Mais les deux tourteraux ne se sont jamais rencontrés. Et pour cause : Michael est actuellement en détention, emprisonné à 1.000 km de chez Britnee.

Britnee, une Californienne de 30 ans, scrollait son Tiktok lorsqu’elle tomba sur une vidéo qui l’interpella. La vidéo en question présentait une appli de correspondance avec des détenus. Intriguée, la jeune femme a téléchargé l’application. Alors qu’elle essayait toujours d’en comprendre le fonctionnement, elle a envoyé une invitation à Michael.

À 34 ans, l’homme purgeait sa peine dans un complexe pénitentiaire au Dakota du Sud, soit à 1.000 km de chez Britnee. Il avait été condamné à dix ans de prison pour complicité dans une agression avec circonstances aggravantes. Michael et Britnee ont donc commencé à discuter… pour ne plus jamais s’arrêter.

Une relation que les proches n’acceptent pas

Assez vite, tous deux ont développé des sentiments pour l’autre. À l’époque pourtant, Britnee n’avait pas la tête aux amourettes : elle se remettait de son divorce, après dix années de mariage. De plus, les circonstances n’ont pas facilité les contacts : ils entretenaient leur relation uniquement par messages, appels ou vidéos. Ces obstacles n’ont pas empêché Michael et Britnee de tomber éperdument amoureux.

Par contre, les proches de Britnee ont du mal à accepter son choix. « Je reçois beaucoup de conseils non-sollicités, et beaucoup de jugements. Mais je n’ai jamais été aussi heureuse en 10 ans ! Les gens ont leurs opinions, mais Michael me rend heureuse et tout le monde mérite de l’amour » a-t-elle confié à la chaîne Youtube Truly.

La libération approche

« C’est vraiment un type bien. Il a juste été chopé après avoir fait quelque chose de stupide. Il est là-dedans pour complicité », explique Britnee. « J’avais tous ces préjugés sur les détenus. Genre ‘si tu es en prison, c’est que tu es une mauvaise personne’. Je me sens mal aujourd’hui, je jugeais sans savoir. Maintenant, je réalise que ces gars ont merdé, il y a 20 ans, pour un petit truc ils sont toujours là aujourd’hui. Ils ne méritent pas ça. »

La libération de Michael approchant, les tourtereaux pourront bientôt, enfin, se rencontrer. « Honnêtement, je rêve juste de pouvoir le serrer dans mes bras », confie-t-elle. Britnee a réservé son vol vers le Dakota pour l’accueillir le jour de sa libération. Ensuite, Michael viendra la rejoindre en Californie. Ils pourront enfin vivre leur histoire, loin des murs de la prison.