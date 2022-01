Agrippé et traîné par un automobiliste, Ali livre un témoignage glaçant

Près de Paris, en France, un automobiliste et ses amis se sont amusés à agripper des piétons depuis leur voiture en marche et à les faire courir jusqu’à la chute. Ils ont filmé leur geste ignoble et l’ont partagé sur les réseaux sociaux. Les images ont fait le tour du web et ont indigné des milliers d’internautes. Facilement reconnus, les deux hommes se sont rendus à la police et ont été placés en garde à vue.

Lire aussi 1480225684702302215

« Il m’a pris la main pour me demander de courir »

Ali est l’une des victimes de « cette blague ». Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, il est revenu sur les faits. « Dimanche matin, j’ai rencontré quatre personnes dans une Clio, je connaissais le conducteur de vue. Il m’a demandé une cigarette, j’ai sorti mon paquet, et il m’a pris la main pour me demander de courir. Il a accéléré avec sa voiture sur 100 mètres, je lui demandais de me lâcher. Quand il l’a fait, je me suis écrasé la tête sur la route », a-t-il raconté.

1.000 € pour qu’il retire sa plainte

Malgré plusieurs contusions et fractures, l’homme de 67 ans affirme aller un peu mieux. Il restera néanmoins encore marqué longtemps par cette agression. Sur le plateau de TPMP, Ali a également révélé que ses agresseurs lui avaient par la suite proposé 1.000 € pour qu’il retire sa plainte. « Je n’ai pas accepté car j’ai peur des séquelles physiques et ce n’est pas honnête », a confié Ali dans ce témoignage bouleversant.