70% des adultes européens ont reçu au moins une dose de vaccin

Plus de la moitié des adultes (57%) sont totalement vaccinés, a indiqué la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Face à la dangerosité du variant Delta, elle a appelé à poursuivre l'effort et appelé tous ceux qui en ont la possibilité à se faire vacciner "pour leur propre santé et protéger les autres". Ce n'est "pas le moment de baisser la garde", face à "la menace de variants plus transmissibles", a renchéri la commissaire à la Santé Stella Kyriakides. "Le nombre de cas est à nouveau en hausse dans les États membres et certains accusent un retard inquiétant en matière de vaccination", a-t-elle déploré.

"Les projections montrent que nous atteindrons notre objectif de garantir une vaccination complète d'au moins 70% d'ici la fin de l'été", a estimé la commissaire à la Santé. L'Union européenne continuera à fournir le nombre de vaccins nécessaires, a assuré la Commission. Quatre vaccins ont été autorisés dans l'UE par l'Agence européenne des médicaments (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (deux doses nécessaires) et Johnson&Johnson (une seule injection).