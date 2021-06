34 femmes portent plainte contre Pornhub pour des vidéos d’abus sexuels

«Il s’agit d’une affaire qui porte sur des viols, pas sur la pornographie», insiste cette plainte au civil. Les avocats représentant les 34 plaignantes accusent Pornhub et sa maison-mère MindGeek, l’un des géants mondiaux de l’internet pour adultes, d’être «une entreprise criminelle classique» dont le modèle économique repose sur l’exploitation à des fins financières de contenu sexuel non consensuel.

Parmi les 34 plaignantes, qui résident aux Etats-Unis ou à l’étranger, toutes sauf une ont souhaité rester anonymes. Quatorze d’entre elles disent avoir été mineures au moment des faits et être à ce titre «victimes de la traite sexuelle des enfants». Toutes reprochent à Pornhub d’avoir tiré profit des vidéos ayant été mises en ligne à leur insu et donc sans leur consentement - souvent par des petits amis ou des agresseurs - et réclament des dommages et intérêts pour les préjudices subis.