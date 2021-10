À 32 ans, il apprend qu’il est atteint de trois tumeurs et qu’il pourrait ne pas passer Noël

En 2017, Matthew Ellis apprenait, la boule au ventre, qu’il était atteint par une tumeur maligne au niveau de l’épaule gauche. Toutefois, il avait reçu un traitement efficace et s’était remis de ce cancer.

Il apprend qu’il est en phase terminale

Lorsqu’en octobre 2020, il a commencé à se sentir mal, lui et sa femme ont forcément pensé à la Covid-19 et ont été à l’hôpital. Malheureusement, les experts lui ont alors appris que la maladie était de retour, et qu’il était atteint par trois tumeurs au cerveau.

« On lui a dit qu’elles étaient en phase terminale et que le traitement ne servirait qu’à rallonger sa vie. Matthew était un homme dynamique avec un sens de l’humour incroyable, c’est une terrible nouvelle », explique sa cousine Samantha. « Lors de son dernier rendez-vous, les médecins lui ont dit que personne dans son état n’avait vécu plus d’un an et demi. Il pourrait donc ne pas pouvoir fêter Noël. »

Une cagnotte pour lui offrir ses dernières vacances en famille

Matthew a quatre enfants, Leo, Luca, Lola et Lorena, qui sont tous en âge d’aller à l’école primaire ou moins. Sa cousine a lancé une collecte de fonds pour pouvoir offrir des dernières vacances à cette famille. « Je veux qu’ils puissent créer le plus de souvenirs possible parce que c’est ce qu’il y a de plus cher. Mais le temps presse, car Matthew a fait une crise d’épilepsie la semaine dernière », raconte-t-elle. À l’heure d’écrire ces lignes, plus de 150 donateurs ont versé près de 3.000 €.