À 32 ans, elle donne naissance à un enfant après avoir fait 13 fausses couches

Le 22 mars dernier restera une date gravée à jamais pour Liu et sa famille. Cette Chinoise de 32 ans a donné naissance à son premier enfant à l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan, en Chine. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Ce qui l’est, ce qu’avant cet accouchement, Liu avait fait 13 fausses couches.

Liu et son conjoint se sont mariés en 2010. Rapidement, ils ont eu le désir d’avoir un enfant. Mais la jeune femme a malheureusement enchaîné les fausses couches, à chaque fois en début de grossesse. En 2017, Liu a appris qu’elle était atteinte du lupus érythémateux. Selon les médecins, cette maladie l’empêcherait d’un jour donner naissance à un enfant.

Malgré cela, Liu et son mari n’ont pas baissé les bras. En 12 ans, elle a fait un total 13 fausses couches. Mais l’été dernier, un miracle s’est produit. En août 2021, Liu a appris qu’elle était enceinte. Un peu moins de neuf mois plus tard, elle a accouché par césarienne de son premier enfant. Il est né prématurément et la grossesse a été semée d’embûches. Mais aujourd’hui, la maman et le petit bébé sont en bonne santé.