28 virus détectés pour la première fois dans des glaciers

Des dizaines d’anciens virus, qui n’avaient jamais été observés auparavant, ont été découverts dans un échantillon de glace au Tibet par des chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio. Les résultats de leurs recherches ont récemment été publiés dans la revue Microbiome. C’est la troisième fois que d’anciens virus sont trouvés dans la calotte glaciaire. Parmi les codes génétiques des 33 virus découverts dans les échantillons de glace (formée il y a plus de 14.500 ans !), au moins 28 n’avaient jamais été détectés auparavant. « Ces glaciers se sont formés progressivement, et avec la poussière et les gaz, de très nombreux virus se sont également déposés dans cette glace », déclare Zhi-Ping Zhong, le chercheur qui dirige l’étude.

« Ce sont des virus qui auraient prospéré dans des environnements extrêmes », déclare le microbiologiste Matthew Sullivan de son côté. « Des signatures de gènes les aident à infecter les cellules dans des environnements froids – juste des signatures génétiques surréalistes indiquant la façon dont un virus est capable de survivre dans des conditions extrêmes. »

Aucun danger pour les humains

Alors que la découverte de virus anciens peut sembler inquiétante en période de pandémie, les chercheurs se veulent rassurants ! Tout comme les virus déjà découverts, les 28 nouveaux virus n’attaquaient pas non plus les humains. Il est plus probable que ceux-ci s’en soient pris à des plantes et des organismes vivant sur le sol.

« Nous en savons très peu sur les virus et les bactéries dans ces environnements extrêmes, et sur ce qui s’y trouve réellement », déclare le chercheur Lonnie Thompson. « Comment les bactéries et les virus réagissent-ils au changement climatique ? Que se passe-t-il lorsque nous passons d’une ère glaciaire à une période chaude comme celle que nous vivons actuellement ? »