À 22 ans et en pleine santé, il contracte la Covid et décède en quelques jours

La famille de Jake est en deuil. Le jeune homme de 22 ans n’avait aucun problème de santé sous-jacent. Au contraire, il était fou de sport et pratiquait le rugby depuis des années. Malheureusement, le Britannique a été infecté par le coronavirus. Il a perdu son combat contre la maladie et est décédé d’une pneumonie en février dernier.

Son papa Ash, entraîneur de Rugby, lui rend hommage auprès du Hull Live : « Il était aimé de tout le monde, ce qui est tellement cliché, mais c’était vrai. C’était un jeune homme si gentil et agréable. Cela me stupéfie encore, qu’il soit parti. Cela ne semble pas réel ».

Quand il a commencé à se sentir mal, quelques jours avant son décès, Jake ne savait pas qu’il était atteint par la Covid-19. Son père déplore la situation. « J’essayais d’amener Jake chez le médecin, mais vous savez à quoi ressemblent les gars, il ne voulait pas y aller, et c’est l’un de mes plus grands regrets. Cela me tourmente ». Jake s’est soudainement effondré sous les yeux de son père et ne s’est jamais relevé. Les secouristes, arrivés en quelques minutes, n’ont pas su le réanimer.

Après une autopsie, il a été révélé que le jeune rugbyman souffrait d’une souche rare de pneumonie et que sa mort était due au coronavirus. Une rencontre commémorative aura lieux avec ses coéquipiers le 7 août prochain afin de lui rendre un dernier hommage.