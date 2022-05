À 16 ans, ce Belge est en route pour devenir le plus jeune pilote à faire le tour du monde en avion

Vous vous souvenez peut-être de Zara Rutherford, cette Belgo-Britannique qui a bouclé seule un tour du monde à bord d’un avion ultraléger à seulement 19 ans. Son exploit avait fait le tour du monde et a visiblement donné des idées à son petit frère, Mack. Comme le rapporte CNN, ce dernier s’est lancé dans le même défi fou que sa sœur alors qu’il n’a que 16 ans. Il se trouve actuellement au Kenya après avoir quitté la Bulgarie en mars dernier. S’il arrive à compléter son tour du monde en solo, Mark deviendra le plus jeune pilote du monde à réaliser le tour du monde en avion devant sa grande sœur qui détient actuellement ce record.

« J’espère que mon voyage va inspirer d’autres jeunes à suivre leurs rêves », a indiqué Mack à son arrivée au Kenya. Contrairement à sa sœur, l’adolescent ne peut pas compter sur le soutien de Shark Aero, l’entreprise ayant créé l’avion de sa sœur. « Mack est sans aucun doute un pilote talentueux. Nous ne nous sentons cependant pas à l’aise de diminuer la limite d’âge le plus bas possible pour un voyage comme le sien durant lequel un certain degré de risque ne peut pas être évité », a déclaré la compagnie.

Cela n’empêche pas Mack de poursuivre son petit bonhomme de chemin. Après l’Afrique, il devrait se rendre dans l’océan Indien avant de prendre la direction du Moyen-Orient, de l’Asie, de l’Amérique du Nord, avant, si tout va bien, un retour en Europe.