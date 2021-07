À 14 ans, il souffre tellement qu’il demande à être plongé dans le coma

Terrassé par de très fortes douleurs dues à son eczéma sévères, Barney Rae, un Britannique de 14 ans de Bristol, souhaite être plongé dans un coma artificiel afin de soulager ses douleurs. C’est ce que l’on peut lire sur le site d’information britannique The Mirror.

Le jeune garçon est couvert de démangeaisons sur tout le corps et incapable de dormir la nuit, dû à son eczéma. Il a employé différents remèdes pour tenter de se soigner, en vain. « Il est allergique à presque tous les traitements et onguents prescrits, et les remèdes maison ne fonctionnent pas bien », a déclaré sa mère, Miranda.

« Il a peur de dormir »

Sa mère, Miranda, a lancé un appel aux dons pour obtenir un traitement ultime pour soigner la peau de son fils. « Barney est à bout de nerfs. Il veut juste s’endormir et se réveiller quand l’eczéma aura disparu. Il m’a même dit qu’il voulait être mis dans un coma artificiel parce que la douleur est trop forte. Il en est arrivé au point où il a trop peur de dormir. Il se gratte sans le savoir quand il dort et se réveillera en saignant de la tête aux pieds », a-t-elle déclaré.

Barney a commencé à souffrir d’eczéma à l’âge de quatre ans.