Tok beauté: le «monochrome makeup», la mise en beauté naturelle et sans effort de la rentrée

Une seule et même couleur pour l’ensemble du visage. C’est le principe sur lequel repose le « monochrome makeup », qui semble faire l’unanimité sur TikTok.

Adulée par les makeup artists les plus célèbres de la planète, à l’image de Mario Dedivanovic, fondateur de Makeup By Mario et accessoirement maquilleur attitré de Kim Kardashian, cette mise en beauté naturelle est à l’origine de plusieurs millions de vues sur le réseau social (4,4 millions pour #monochromemakeup, 16,4 millions pour #monochromaticmakeup), et est (déjà) qualifiée de tendance makeup star de la rentrée.

Une couleur, plusieurs possibilités

Plus les mois passent, plus nos trousses beauté semblent se délester du poids d’une routine jusqu’alors bien trop élaborée. En quête d’une mise en beauté plus naturelle, plus authentique, et – pourquoi pas – plus économique, les utilisateurs de TikTok rivalisent d’ingéniosité et d’imagination pour proposer des maquillages doux et légers sans avoir à rogner ni sur le rendu ni sur le style.

C’est le cas du « monochrome makeup », qui ne nécessite ni technique, ni outils spécifiques, ni grande quantité de maquillage, et offre une mise en beauté douce, naturelle, et lumineuse. Un glow up sans effort qui a déjà conquis des millions d’utilisateurs partout dans le monde.

Le « monochrome makeup » se traduit par une mise en beauté unifiée grâce à l’utilisation d’une seule et même couleur sur les points stratégiques du visage, à savoir les yeux, les pommettes, et les lèvres.

Sur TikTok, on peut cependant découvrir que certaines utilisent une unique teinte, quand d’autres se tournent vers une famille de couleurs. De la même façon, il est possible de recourir à trois produits différents (ombre à paupières, blush, rouge à lèvres) ou à des produits 3-en-1 qui combleront toutes vos attentes sans nuire à votre portefeuille.

Des teintes automnales

Côté palette, si le rose est actuellement très prisé, les makeup artists commencent à dérouler la liste des teintes automnales qui feront sensation dès la rentrée. Abricot, terre cuite, bronze, marron, nude, ou pêche, comptent parmi les couleurs les plus appréciées.

D’une façon plus générale, pour miser sur du naturel, mieux vaut opter pour les couleurs terre, ou inspirées de la nature (à l’exception du vert), pour un rendu des plus harmonieux. On évite en revanche les teintes qui tranchent avec notre carnation, comme les tons flashy, par exemple.