Marre de porter un soutien-gorge? Voici quelques astuces pour dissimuler son absence

En 1889, l’invention du soutien-gorge par une ouvrière était accueillie par les femmes comme une véritable révolution. Mais près de 150 ans plus tard, on en a marre de devoir en porter un et la tendance est au no bra. Voici quelques astuces pour que cela ne se voie pas (si vous avez envie que ça ne se voie pas !).

On le connaît toutes, ce sentiment de délivrance en fin de journée lorsqu’on peut EN-FIN enlever son soutien-gorge. Si à l’origine le sous-vêtement a été inventé pour faciliter la vie des ouvrières, il est parfois devenu pénible à porter pour les femmes dans notre société actuelle.

Tant et si bien qu’une nouvelle tendance est de plus en plus populaire ces dernières années, à savoir celle du no bra. Aidé par le confinement, qui a réhabitué les femmes à ne jamais mettre de soutien-gorge, ce refus des codes habituels a trouvé son public. Et si certaines n’ont pas de souci avec le fait de laisser leurs seins poindre le bout de leur nez, d’autres préfèrent dissimuler leur absence de soutien-gorge. Dans les deux cas, souvenez-vous toujours qu’il s’agit de votre corps et, donc, de votre choix !

Voici quelques astuces, suggérées par le magazine Marie Claire, pour faire preuve de discrétion.

1) Privilégier les matières épaisses

Si vous voulez rester discret et qu’il ne fait pas trop chaud, opter pour une matière épaisse en portant par exemple un top en tricot ou une robe en cuir. Si vous vous laissez tenter par un top, pourquoi pas mettre un top à imprimé, qui fera également parfaitement l’affaire.

2) Porter un bandeau nude

Lorsque vous portez un bandeau nude, vous êtes à la limite du no bra, mais cela sera toujours plus confortable qu’un soutien-gorge. Si vous n’êtes pas complètement à l’aise avec le fait de ne pas avoir de soutien-gorge, il vous permettra de l’être sans être criblée de regards insistants. Il est par exemple idéal porté en dessous d’une veste de costume. Vous pouvez aussi plus simplement opter pour le cache-tétons, dans le même ordre d’idées.

3) Superposer les couches

Certes, cette astuce n’est pas la plus adaptée lors des périodes de fortes chaleurs. Mais pour camoufler son no bra, pourquoi mettre, par exemple, une robe avec un beau décolleté, enfilée par-dessus un petit top ou une blouse.

4) Miser sur les vêtements amples

Rien de tel qu’un top volumineux ou un haut à volants pour masquer l’absence de soutien-gorge. Et quand c’est décoré de broderies ou d’une sérigraphie, c’est encore mieux !