Voici ce que Bruxelles Mobilité réalise pour faire notre capitale une «ville apaisée»

Pour faire de Bruxelles une ville « à vivre », Bruxelles Mobilité nous invite à repenser nos habitudes de déplacements. « Tout l’été Bruxelles vous propose des activités pour vivre et tester une mobilité apaisée », indique Elke Van den Brandt, Ministre de la Mobilité. « ’Bruxelles en vacances’ et ses espaces publics ouverts pour les habitants, balades à vélo, pistes découvertes et jeux pour enfants… Venez découvrir votre Bruxelles autrement ! »

Ce week-end, le rendez-vous est donné au parc du Cinquantenaire. Le week-end prochain, c’est à Anderlecht que Bruxelles Mobilité prendra ses quartiers. Au programme, une série d’activités pour tester une mobilité durable et une ville apaisée.

Ces journées seront d’abord l’occasion de découvrir et tester des moyens de transport alternatifs : de la trottinette au vélo électrique ou cargo, en passant par l’urbike et le skateboard électrique. Une expérience en réalité virtuelle permettra également d’en apprendre plus sur la Ville 30 et de découvrir ce qu’elle change réellement en termes de sécurité routière. Les plus jeunes auront aussi leur lot de découvertes : jeux, initiation à la sécurité routière, parcours enfants avec vélos et trottinettes… Sans oublier les ateliers de réparation vélo et bien plus encore !

Envie de bouger autrement ? Rendez-vous dès 11h les 7 et 8 août au parc du Cinquantenaire (Etterbeek) et les 14 et 15 août place de la Vaillance (Anderlecht).

Une semaine de la Mobilité en septembre

Bruxelles Mobilité donne également rendez-vous à partir du 16 septembre pour la Semaine de la Mobilité. Cette année, ce sont nos pieds qui seront mis à l’honneur ! Plusieurs actions mettront en valeur la marche comme mode de transport efficace et combinable avec tous les autres modes. Le 19 septembre aura lieu le traditionnel Dimanche sans voiture. De 9h30 à 19h, la Région de Bruxelles-Capitale deviendra comme chaque année, la zone fermée aux voitures la plus importante d’Europe. Pour les personnes qui ont absolument besoin de leur voiture ce jour-là, les demandes de dérogation doivent parvenir aux communes, au plus tard le mercredi 15 septembre.