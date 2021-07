Un voyage à 600 km/h: la Chine lance le train le plus rapide au monde

Le Japon, avec le Shinkansen, puis la France, avec le TGV, ont montré la voie. Désormais, c’est en Chine que l’on trouve le train le plus rapide du monde. Ce train à sustentation magnétique est capable d’atteindre une vitesse de pointe supérieure à 600 km/h. Reste maintenant à construire les infrastructures adaptées pour pouvoir relier entre elles les plus grandes villes du pays.

Le principe d’un train à sustentation magnétique est d’utiliser les forces magnétiques pour se déplacer, ce qui signifie qu’il n’est pas en contact direct avec des rails. Cela permet de supprimer la résistance au roulement et par conséquent d’atteindre des vitesses très élevées. Le tout dernier train à grande vitesse présenté par la société d’État chargée des chemins de fer (CRRC) peut ainsi atteindre les 600 km/h, ce qui en fait le train le plus rapide du monde. Outre sa vitesse, ce train se caractérise aussi par son très faible niveau de pollution sonore.

Un réseau entier à développer

Un prototype avait été dévoilé en 2019, l’idée étant pour les autorités chinoises de pouvoir relier les grandes villes du pays en moins de trois heures. Pour ce faire, il va maintenant falloir développer tout un réseau pour faire circuler ce type de train, et tout reste à faire. La seule liaison actuellement en service relie en effet l’aéroport de Pudong au centre-ville de Shanghai, soit une trentaine de kilomètres parcourus en moins de 10 minutes. Les premiers projets visent à construire une ligne entre Shanghai et Hangzhou ainsi qu’entre Chengdu et Chongqing, pour une mise en service dans quelques années.

À l’heure actuelle, les trains à grande vitesse roulent à environ 350 km/h en Chine.