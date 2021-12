Un radar tronçon non-conforme flashe des milliers d’automobilistes: ils ne seront pas remboursés

Lorsqu’un espace de jeu intérieur est venu s’installer le long de la Michel Scheperslaan en 2019, les habitants de cette rue fort fréquentée d’Heusen-Zolder, dans le Limbourg, ont demandé aux autorités locales de trouver une solution afin de ralentir les nombreux automobilistes qui passent par-là chaque jour.

Deux ans et 270.000 € d’investissement plus tard, un radar-tronçon était installé. Depuis, près de 7.000 amendes ont été distribuées. Le problème, c’est que le système qui a été mis en place est en réalité… illégal, car non-conforme, indique Sudinfo.

Une zone 30 problématique

En effet, au milieu du parcours délimité par les quatre caméras de surveillance se trouve une zone 30 variable. Située à hauteur d’une école, cette zone est parfois limitée à 30 km/h, mais parfois pas, en fonction de la journée. Or, une des conditions pour qu’un radar tronçon soit homologué est l’uniformité de la vitesse sur tout le trajet.

Illégal donc, mais ce n’est pas pour autant que les automobilistes qui ont payé leur amende seront remboursés : « Si les procédures sont terminées, que ce soit via un tribunal de police, via le paiement d’une amende ou d’une perception immédiate, les dossiers ne peuvent plus être ouverts », a expliqué un spécialiste la KUL au Nieuwsblad.

Le radar tronçon a été mis en pause.