Un nouvel opérateur de trottinettes électriques débarque à Namur

Le Suédois Voi déploie plus d’une centaine de trottinettes électriques à Namur

L’opérateur suédois Voi a commencé mardi le déploiement de ses trottinettes électriques partagées à Namur, ont indiqué ses représentants. « Plus d’une centaine de trottinettes » sont déjà opérationnelles. En fonction de la demande, la société espère en déployer plusieurs centaines à terme.

Après Dott, Pony et Bolt, Voi est le quatrième opérateur à s’implanter dans la capitale wallonne. Il s’agit de la deuxième ville belge dans laquelle il opère, après Bruxelles.

Des trottinettes durables ?

« Nous sommes très heureux de proposer nos trottinettes électriques partagées dès aujourd’hui aux Namurois », a déclaré Charlotte Serres, directrice générale de Voi en Belgique. « Nous avons l’ambition de nous profiler comme un partenaire stratégique de référence pour la Ville de Namur, et travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour engendrer une mobilité encore plus durable. »

En outre, les trottinettes proposées à Namur sont composées de 30 % de matériaux recyclés et ont une durée de vie de cinq ans, soit 26.000 km, selon l’opérateur.

« Voi s’est engagé à devenir climatiquement positif d’ici 2030. Nous prévoyons d’y parvenir en réduisant plus d’émissions de gaz à effet de serre que notre chaîne de valeur n’en émet et en aidant les gens à remplacer plus d’un milliard de trajets en voiture d’ici 2030 », a encore précisé Charlotte Serres.