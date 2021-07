Suite aux inondations, le prix des voitures d’occasion va s’envoler

C’est un spécialiste qui le dit : les prix des voitures d’occasion vont augmenter. De combien exactement ? « Difficile à répondre mais je dirais de 8 ou 9 %, sur les modèles les plus demandés », répond Marc Gros, product manager chez Gocardata, un centre d’analyse du marché automobile.

La faute à qui ? « Aux inondations qui vont booster la demande alors que l’offre était déjà historiquement basse », répond Marc Gros.

Des dizaines de milliers de voitures déclassées

Selon le groupe Comet (actif dans quatre filières de traitement des déchets), quelque 50.000 véhicules ont été déclassés par les terribles inondations que l’on vient de subir. Cette estimation tient compte des voitures, mais aussi des motos, mobylettes, vélos… D’autres estimations font état de 10.000 voitures déclassées.

Certains modèles très demandés

« Quoi qu’il en soit, il va y avoir une forte demande de voitures », analyse Marc Gros. « Et comme il y a de gros soucis de livraison actuellement pour les véhicules neufs (en raison du Covid et en raison d’une pénurie de pièces électroniques), les personnes sinistrées vont sans doute se tourner vers l’occasion. »

« Et le top 5 des véhicules les plus demandés dans l’occasion comprend la Golf série 1, la VW Polo, la BMW série 1, l’Opel Corsa et la Mercedes classe C », indique Marc Gros à Sud Presse.