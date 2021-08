Sécurité routière: la Wallonie veut lutter contre la hausse des accidents à la rentrée

Le retour au travail et la rentrée scolaire à partir du 1er septembre ne sont pas sans risque sur les routes en raison de l’augmentation du trafic mais aussi de l’insouciance des plus jeunes face aux dangers du quotidien, souligne vendredi l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR). L’institution lance donc une campagne de sensibilisation afin d’inviter à la vigilance vis-à-vis des usagers vulnérables, pour un meilleur partage de la route et une sécurité renforcée.

Le risque d’accidents augmente traditionnellement en septembre, souligne l’AWSR. Ces cinq dernières années, entre juillet/août et septembre, l’organisme a enregistré une hausse de 11% de la moyenne journalière des accidents corporels et de 11% également des accidents impliquant un cycliste (19% s’agissant d’un accident impliquant un cycliste et une voiture).

Le constat se révèle par ailleurs encore plus interpellant pour les piétons, avec 33% d’accidents en plus entre juillet/août et septembre. «Chez les jeunes, l’augmentation est bien plus importante puisqu’il s’agit de 70% d’accidents en plus pour les enfants de six à 12 ans et de 206% en plus pour les ados de 13 à 17 ans», ajoute l’AWSR.

Pour lutter contre ce phénomène, la campagne de sensibilisation donnera donc une réalité plus humaine aux panneaux de signalisation vélo et piéton. Ils seront placés à proximité des écoles et la campagne sera également diffusée en radio et sur les bus.