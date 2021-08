Se garer chez des particuliers, la solution ultime pour ne pas se faire voler son vélo?

Avec plus de 35 000 vélos volés en Belgique chaque année, il devient de plus en plus compliqué de garer sa bicyclette en toute sécurité. Face à ce fléau, la start-up Velhome propose une plateforme de mise en relation entre cyclistes et particuliers afin de disposer de parkings plus sécurisés. Encore assez timide chez nous, le nombre d’hôtes est en pleine explosion chez nos voisins.