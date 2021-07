Pas de train entre Namur et Gembloux avant le lundi 26 juillet

Aucun train ne pourra circuler entre Namur et Gembloux avant le lundi 26 juillet, et non ce lundi 19 comme initialement communiqué, en raison des dégâts causés par les fortes intempéries, signale dimanche matin Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Environ 80 % des lignes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg souffraient toujours des conséquences de ces fortes pluies et des inondations.