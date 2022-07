Partez où vous voulez en Europe à vélo grâce à l’autoroute européenne des vacances

Le concept d’EuroVelo remonte aux années 90. L’idée était alors de relier entre eux les plus importants parcours cyclables européens. Dans chaque pays, des travaux ont permis de mettre sur pied des correspondances et il est aujourd’hui possible de traverser tout le continent à vélo dans de bonnes conditions de circulation et de sécurité grâce à cet imposant réseau. Chacune des 17 routes actuellement ouvertes au public traverse au moins deux pays, fait plus de 1000 km et comporte une signalisation spécifique.

De la Norvège au Portugal

La route la plus longue, et assurément la plus dépaysante, est l’EuroVelo 1 qui entraîne les plus courageux sur plus de 11.000 km de pistes balisées, entre le Cap Nord en Norvège et Caminha au Portugal, en passant par Aberdeen (Ecosse), Cardiff (Pays de Galles), Plymouth (Angleterre), Nantes, Bayonne et Pampelune (Espagne). À noter que la liaison entre la Norvège et la Grande-Bretagne s’effectue en avion tandis que la traversée de la Manche vers la France se fait en ferry.

Le carrefour français

Du fait de sa position géographique, la France est extrêmement bien desservie puisqu’elle accueille également une section de la Véloroute des Pèlerins, qui s’étend des Chemins de Saint-Olav (Norvège) jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), de la Véloroute de l’Europe centrale, de Bretagne jusqu’en Ukraine, de la route Atlantique-Mer Noire, de Nantes à Constanta (Bulgarie), de la Véloroute du Rhône, de la Camargue à Andermatt (Suisse) et enfin la Véloroute de la Méditerranée qui conduit les cyclistes de Cadix (Espagne) jusqu’à Chypre.

Des parcours à couper le souffle

Les plus courageux peuvent passer des jours ou des semaines à parcourir ces pistes et découvrir des régions entières. Vous pouvez bien entendu organiser vous-même votre voyage en amont, mais il faut savoir que de nombreux circuits sont bien évidemment proposés par différents organismes, sur plusieurs jours avec ou sans guide, autour de sites magnifiques, avec un hébergement sur place garanti. Cela concerne aussi bien la découverte des châteaux de la Loire que celle des Flandres jusqu’aux Pays-Bas. Il est aussi possible de suivre le Danube en Allemagne ou en Autriche ou bien encore de faire la route des vins en Espagne. Toute une sélection de ces parcours est à découvrir sur le site officiel d’EuroVelo.