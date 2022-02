Moins de tués sur la route en Wallonie et à Bruxelles

La Wallonie et Bruxelles ont enregistré l’an dernier respectivement 36 et huit tués en moins sur les routes (-16 %), à l’inverse de la Flandre, où ce nombre a augmenté de 45 (+18 %), ressort-il du baromètre de l’institut Vias, en collaboration avec la police fédérale, publié lundi.

« Tant la Wallonie que Bruxelles atteignent un niveau historiquement bas », avec 36 et six tués l’année dernière, note Vias. C’est dans la province de Namur que la diminution est la plus importante (de 42 à 30 tués). Le nombre total de tués sur les routes belges est resté stable : 484 en 2021 contre 483 en 2020.

Le nombre de tués a principalement augmenté dans les accidents avec une camionnette (de 43 à 63 tués). « Le succès rencontré par l’e-commerce et les nombreuses livraisons à domicile (…) jouent certainement un rôle dans ce phénomène », analyse Vias. L’an dernier, 92 personnes ont par ailleurs été tuées dans un accident impliquant un camion, contre 83 en 2020. Le nombre de tués parmi les piétons est lui, passé de 62 à 69. On note toutefois une baisse de tués chez les motards (de 77 à 61).

Vias met aussi en exergue le fait que les accidents impliquant une trottinette électrique ont causé quatre décès.

Plus d’accidents

Le nombre d’accidents a par contre augmenté de 14 % dans tout le pays, soit plus de 4.300 accidents supplémentaires en un an. La hausse s’élève à 18 % en Wallonie (9.746 accidents), 10 % à Bruxelles (3.497) et 13 % en Flandre (21.021). En Wallonie, c’est la province de Liège qui enregistre l’augmentation la plus importante (+22 %).

L’augmentation des accidents est constatée chez tous les usagers, mais particulièrement pour les conducteurs de cyclomoteur, indique le baromètre. Alors que leur nombre avait chuté de 40 % entre 2012 et 2020, il est reparti à la hausse en 2021 (+29 % par rapport à 2020). « Ce chiffre est à mettre en relation avec la hausse des immatriculations », selon Vias.

Les piétons ne sont pas épargnés, avec 17 % d’accidents en plus. On compte également 1.022 accidents avec une trottinette électrique, soit environ trois par jour.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, qui ont entre autres entraîné une baisse du trafic, expliquent certainement la diminution du nombre de tués par rapport à 2019 (alors 619). « Si, en 2021, la tendance reste très positive en ce qui concerne le nombre de tués en Wallonie et à Bruxelles, la hausse du nombre de victimes est préoccupante en Flandre », conclut Vias. Certains phénomènes, comme les accidents avec les trottinettes électriques et les camionnettes, nécessitent une attention particulière.