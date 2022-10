Levez le pied: un radar «mitraillette» débarque en Wallonie

Un nouveau radar va être mis en place en Wallonie pour les fêtes de fin d’année : les automobilistes qui ont le pied lourd sont donc prévenus ! En effet, il est encore plus performant que les lidars actuels, rapportent nos confrères de Sudpresse.

Le radar « mitraillette » ne laissera plus aucune chance aux contrevenants. « La qualité de la photographie prise a été augmentée, ce qui permet de zoomer davantage sur l’image et donc de pouvoir flasher de plus loin », explique Pierre Grisard, de la firme SecuRoad, dans Sudpresse.

Dans les deux sens

« Plus important encore, son temps de réaction entre deux véhicules est plus rapide. Du coup, il peut flasher deux à trois fois plus de véhicules pendant le même laps de temps. Une vraie mitraillette », poursuit Pierre Grisard. Et le radar pourra même flasher jusqu’à 300 km/h.

De plus, ce nouveau radar « mitraillette » va contrôler les quatre bandes de circulation en même temps et dans les deux sens, pour autant qu’il n’y a pas de berme centrale.