Le risque de contamination au coronavirus en avion est faible mais bien réel

Pour réaliser cette étude, le groupe de scientifiques a rempli sept rangées dans un avion avec des poupées, dont l’une émettait des gouttelettes atomisées. Selon les chercheurs, toute personne assise à plus de trois rangées d’un autre passager malade ne court aucun risque d’être infectée. Pour ceux qui sont assis à moins de trois rangées de ce passager, le risque se situe entre 1 sur 120 et 1 sur 1800. Dans le cas d’un super-épandeur, le risque est au maximum de 1 sur 16. Le risque augmente avec la durée des vols, comme le révèle le Nieuwsblad.

Si cette nouvelle semble a priori très bonne, Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven) temporise fortement. « Dans les endroits où de nombreuses personnes sont proches les unes des autres, il y a toujours un risque ». Par exemple, la ventilation dans un avion n’est pas optimale, et le risque est tout de même bien réel. Des mesures sont nécessaires : masques buccaux obligatoires et certificat de vaccination ou résultat négatif du test. En plus, l’infection reste tout à fait possible aussi dans tous les lieux de passage avant d’entrer dans l’avion : le hall de départ, d’embarcation, les guichets… « On ne peut pas dire que l’endroit est sûr ».