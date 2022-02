L’affichage du trajet en temps réel arrive dans tous les bus du réseau TEC

Informer au mieux les voyageurs : voilà l’objectif des systèmes d’affichage dynamique que l’on peut retrouver dans certains transports en commun. Avec eux, plus besoin de regarder par la fenêtre pour identifier l’arrêt ou de compter les haltes avant sa destination. Le panneau vous indique, en temps réel, les prochains arrêts.

Le Tec à la traîne

« À l’heure actuelle, un tel système n’existe pas dans la plupart des bus du réseau Tec, même s’il faut aussi préciser qu’il existe néanmoins déjà sur une partie du matériel roulant, notamment certains bus du réseau express », commente le député Ecolo Stéphane Hazée, à l’occasion d’une question posée au ministre de la Mobilité, Philippe Henry, peut-on lire sur Sudinfo.

En Flandre et à Bruxelles, ce système est pourtant déjà largement développé. Ce qui permet, « aux usagers non habitués des lieux de se situer et d’anticiper la descente du bus à l’endroit voulu », souligne le député.

Une priorité

Selon le ministre Henry, qui affirme que cela fait effectivement partie des priorités du TEC, « environ 50 % des véhicules sont équipés d’afficheurs LED permettent de diffuser des informations utiles aux voyageurs telles que le prochain arrêt desservi ou les déviations impactant la ligne ».

À partir de 2023, tous les nouveaux véhicules livrés seront équipe d’écrans permettant l’affichage de contenus plus dynamiques et complets, c’est-à-dire des écrans de type TFT/LCD. « Le TEC est en train de développer avec ses équipes la partie logicielle permettant la gestion de ces écrans et l’affichage des contenus dont notamment toutes les informations en temps réel », précise Philippe Henry.

Outre les nouveaux véhicules, les bus les plus récents seront également équipés en priorité, « soit environ 700 véhicules d’ici 2026 », chiffre le ministre.